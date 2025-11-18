scorecardresearch
 

आज 18 नवंबर 2025 मकर राशिफल: उत्साह मनोबल बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा

Aaj ka Makar Rashifal 18 November 2025, Capricorn Horoscope Today: जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन रखेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेगी. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.

मकर - भाग्य बल की मदद से लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में सजगता बनाए रहें. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन रखेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेगी. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. धर्म कार्योंं में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रशिक्षण बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- मित्रों के साथ से कामकाज बेहतर होगा. श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्य व्यापार में लंबित मामले गति पाएंगे. कामकाज में तेजी रखेंगे.

धन संपत्ति - धन संपत्ति के कार्य पक्ष में बनेंगे. जोखिम की भावना बढ़ेगी. योजनाओं व संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मकता बढ़ेगी. असहजताएं दूर होंगी. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. वित्तीय प्रदर्शन संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामले में आगे बने रहेंगे. आपसी विश्वास में वृद्धि होगी. निजी संबंध बेहतर रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. परिवार के लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर देंगे. उच्चशिक्षा में रुचि बढ़ेगी. नीति नियम रखेंगे. विनम्र रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़े रहेंगे.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. स्वर्ण धारण करें व दान करें. बड़े लक्ष्य बनाएं.

