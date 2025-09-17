आज 17 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों को आर्थिक उपलब्धियां होंगी हासिल, करें ये खास उपाय

मकर - टीम के साथ प्रभावशाली तालमेल बनाए रखने में सफल रहंगे. मित्रों सेघनिष्ठा बढ़ेगी. साझीदारों का साथ उत्साह एवं मनोबल बढ़ाएगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करेंगे. करियर व्यापार सकारात्मक बना रहेगा. विभिन्न योजनाएं को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. धन संपत्ति में सुधार आएगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. दाम्पत्य सुखद रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी अपेक्षा से अच्छा करेंगे. औद्योगिक उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देंगे. साथियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. टीम भावना का विकास होगा. नजदीकियों पर भरोसा करेंगे.

धन संपत्ति- भूमि एवं भवन के कार्य बनेंगे. प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. सफलता की उच्च संभावना बनी रहेंगी. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावी रहेंगे. अनुबंधों में सजग रहेंगे. सहकार की भावना रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह से रिश्ते बेहतर बनाएंगे. निजी मामलों को संवारेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. भावनात्मक प्रयासों में सफलता पाएंगे. वाणी व्यवहार संवरेगा. भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मधुरता रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन में आकर्षण रहेगा. शारीरिक गतिविधियों व स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. करीबी मददगार होंगे. भावनात्मक सबल रहेंगे.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : लहसुनिया

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. इच्छाशक्ति बढ़ाएं.

