आज 17 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें, संकोच बढ़ा हुआ रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 17 October 2025, Capricorn Horoscope Today: व्यक्तिगत कार्यों में सावधानी बढ़ाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. संकोच बढ़ा हुआ रहेगा. सूझबूझ से कार्ययोजनाएं साधें.

मकर - व्यक्तिगत मामलों में लापरवाही न दिखाएंगे. विविध कार्योंं में सजगता बनाए रहें. व्यवस्था के नियमों के उल्लंघन करने से बचेंगे. विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. कामकाज में स्पष्टता रखें. वाणी व्यवहार में सबका सम्मान रखें. अपरिचित लोगों से भेंट में स्पष्टता बनाए रखें. खानपान पर ध्यान दें. व्यक्तिगत कार्यों में सावधानी बढ़ाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. संकोच बढ़ा हुआ रहेगा. सूझबूझ से कार्ययोजनाएं साधें. पेशेवरों से संबंध सामान्य रखें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी परिस्थितियां पक्ष में बनेंगी. नियमितता व निरंतरता बनाए रखने की कोशिश होगी. पेशेवर राह चुनौतीपूर्ण रहेगी. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. करियर कारोबार में जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. व्यक्तिगत खर्च पर नियंत्रण रखें. बजट पर ध्यान दें. निजी खर्च बढ़ सकता है. करियर में गंभीरता बनाए रखें. बचत पर फोकस बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- अपनों से सहकार बनाए रखें. बडों से सीख सलाह पर ध्यान दें. घर का वातावरण सामान्य रहेगा. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. सामाजिक संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवेश में न आएं. सहजता से कार्य करें. बहकावे से बचें. उत्साह कम न होने दें.

शुभ अंक : 6 8 और 9
शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मीठे का भोग लगाएं. कमजोर की मदद करें.

