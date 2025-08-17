scorecardresearch
 

आज 17 अगस्त 2025 मकर राशिफल: आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे, चर्चा संवाद फोकस रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 17 August 2025, Capricorn Horoscope Today: सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्य व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. बंधुजनों से संबंध मजबूत बनाए रखेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. साहस पराक्रम को बल मिलेगा.

capricorn horoscope
मकर - मित्रों के साथ व समर्थन से महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. इच्छित सूचनाओं को स्वजनों से साझा करेंगे. शुभ संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण आर्थिक मामले गति लेंगे. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. सुखद संवाद एवं सहकारिता बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्य व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. बंधुजनों से संबंध मजबूत बनाए रखेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. साहस पराक्रम को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यापार में संपर्क संवार लेगा. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. कामकाजी वातावरण अनुकूलन रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर प्रयास व्यवस्थित रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. यात्राएं बढ़ेंगी. साहस से लाभ संवारेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विविध प्रयासों में सफलता बढ़त पर रहेगी. संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. चर्चा संवाद फोकस रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन की प्रसन्नता के प्रयास बढ़ाएंगे. विवेक से काम लेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. सहयोग साहचर्य के मामले संवरेंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. बंधुजनों से करीबी रहेगी. मित्रों से तालमेल रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट संवाद में उत्साहित रहेंगे. कार्यगत शुभता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 2 7 और 8

शुभ रंग : कत्थई

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. मित्रता बढ़ाएं.
 

