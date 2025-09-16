scorecardresearch
 

आज 16 सितंबर 2025 मकर राशिफल: बिजनेस में दबाव महसूस करेंगे. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें

Aaj ka Makar Rashifal 16 September 2025, Capricorn Horoscope Today: स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे.कर्मठता बनी रहेगी.आय-व्यय ऊंचा रहेगा.निवेश पर जोर रखेंगे.आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे.कामकाजी पक्ष रुटीन रहेगा.

capricorn horoscope
मकर - मेहनत और रणनीति से उच्च पद की राह बनाने में सफल होंगे.सौंपी गई जिम्मेदारियों के बखूबी पूरा करेंगे.सफलता का प्रतिशत रुटीन रहेगा.अतिउत्साह न दिखाएं.सहज गति से आगे बढ़ें.उधार के लेनदेने से बचें.सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं.अनुबंधों का पालन करें.सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे.स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे.कर्मठता बनी रहेगी.आय-व्यय ऊंचा रहेगा.निवेश पर जोर रखेंगे.आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे.कामकाजी पक्ष रुटीन रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- जिद अहंकार से कार्य प्रभावित हो सकते हैं.जल्दबाजी से बचें.अतार्किक बातों में आने की भूल न करें.कामकाजी अच्छा करेंगे.व्यापार के मामले दबावपूर्ण रहेंगे.कारोबारी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- बजट पर फोकस रहेगा.य धूर्तां से दूरी बनाएंगे.आर्थिक मामलों में आय पूर्ववत् रहेगी.नियम बनाए रखेंगे.योजनाएं सहज गति से आगे बढ़ेंगी.रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे.खर्च निवेश पर नियंत्रण बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष साधारण बना रहेगा.भेंट वार्ता में दिखावे से बचेंगे.आत्मानियंत्रण बढ़ाएंगे.करीबियों का ख्याल रखेंगे.रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें.विनय विवेक बनाए रखें.अपनों से बहस से बचें.सजगता बनाए रहें.प्रेम में सहजता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बनाए रखेंगे.सावधानी से आगे बढ़ें.व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.खानपान पर ध्यान दें.मनोबल पर जोर दें.जोखिम न उठाएं.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.तर्क रखें.

