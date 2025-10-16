scorecardresearch
 

Feedback

आज 16 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों का आर्थिक बजट पर रहेगा फोकस, व्यवस्था पर जोर बनाए रखें

Aaj ka Makar Rashifal 16 October 2025, Capricorn Horoscope Today: व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें.  घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - साझा अनुबंधों को लंच तक मूर्तरूप देने का प्रयास करें. टीम वर्क पर जोर बना रखेंगे. आवश्यक कार्यों में अतिउत्साह न दिखाएं. कामकाज मे धैर्य व विनम्रता बनाए रहें. वाणी व्यवहार में सावधान रहें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचेंगे. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें.  घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. प्रशिक्षण व तैयारी पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आसपास की घटनाओं पर नियंत्रण कठिन होगा. आकस्मिकता बनी रहेगी. आर्थिक बजट बढ़ेगा. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. सहजता व सावधानी बनाए रखें. कामकाज में सूझबूझ रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत बढ़ाएं. अपनों से तालमेल व सीख सलाह बनाए रखें. परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें. सावधान रहें. लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. सजगता व संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. व्यवस्था पर जोर बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

करियर को आगे बढ़ाने का समय है, जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें 
मकर राशि वालों की सेहत रहेगी बेहतर, आज के दिन करें इन मंत्रों का जाप 
व्यापार में लाभ का योग है, जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें 
सक्रियता बनाए रखेंगे, करियर व्यापार में गति लाएंगे 
Trigrahi Yog
दिवाली पर बनने जा रहा त्रिग्रही योग, खुलेगा इन राशियों के भाग्य का पिटारा  

प्रेम मैत्री- भेंट संवाद में विवेकपूर्ण चर्चा संवाद बनाए रहेंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. परिवार के लोग सहयोग रखेंगे. परामर्श से कार्य करें. सहज बने रहेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहें. रिश्तों में सहनशीलता से काम लें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में सहज रहें. आवेश में नहीं आएं. स्पष्टता से कार्य करें. उकसावे से बचें. संपर्क संवाद में पहल से बचें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

Advertisement

शुभ अंक: 5 7 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सतर्क रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement