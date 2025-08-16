आज 16 अगस्त 2025 मकर राशिफल: जन्माष्टमी पर मकर राशि वालों का लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, धनधान्य में वृद्धि होगी

मकर - करियर कारोबार में हर ओर इच्छित परिणाम बनेंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. करियर कारोबार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य पर फोकस होगा. कारोबारियों से तालमेल रहेगा. वित्तीय मामलों में वांछित उपलब्धि पाएंगे. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मिठास और विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से सलाह लेंगे. करीबियों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- अवसर बढ़ेंगे. सूझबूझ से जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

Advertisement

आज का उपाय : शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. प्रशिक्षण बनाए रखें.

---- समाप्त ----