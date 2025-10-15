scorecardresearch
 

आज 15 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों की सेहत रहेगी बेहतर, आज के दिन करें इन मंत्रों का जाप

Aaj ka Makar Rashifal 15 October 2025, Capricorn Horoscope Today: साझेदारी व सहकारिता पर जोर बढ़ाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. परिजनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे.

capricorn horoscope
मकर - व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. साझा संबंधों में मजबूती आएगी. पेशेवर संबंध संवारेंगे. आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. साझेदारी व सहकारिता पर जोर बढ़ाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. परिजनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. साहस से आगे बढ़ेंगे. धैर्य से काम लेंगे. लोगों से भेंट व संवाद बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उद्योग व उत्पादन पर फोकस बढ़ा रहेगा. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. संतुलित व्यवस्था बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को वक्त पर पूरा करेंगे. योजनाएं लंबित रखने से बचेंगे.

धन संपत्ति- लाभ के अवसर बने रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. टीम के अनुरूप् कार्य करेंगे. लक्ष्य के प्रति जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. व्यवस्था नियंत्रित बनी रहेगी. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. भरोसा बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- सबका सम्मान बनाए रखेंगे. परिवार के लोगों की खुशी ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सहयोग व सहनशीलता रखेंगे. परिजन समर्थन में रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे. सीख सलाह से निर्णय लेंगे. भावनात्मकता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी. व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोगी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. विवेक विनम्रता से काम लेंगे. उकसावे से बचेंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सज्जनता बनाए रखें.

