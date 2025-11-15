आज 15 नवंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों की उपलब्धियां बढ़त पर बनी रहेंगी, मन के रिश्तों में मजबूती आएगी

मकर - भाग्य की चाल सकारात्मक बनी रहेगी. योजनागत लाभ बेहतर बनेंगे. संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे. भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. समकक्षों की मदद से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. असहजताएं दूर होंगी. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना बनेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर अनुभव करेंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. शैक्षिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. पुण्य बढ़ाएंगे.
नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवार पाएगा. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. पहल करने का भाव रहेगा. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी.
धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बनेगा. लाभ प्रतिशत में उछाल रहेगा. उपलब्धियां बढ़त पर बनी रहेंगी. इच्छित सफलता पाएंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. बचत में सुधार आएगा.
प्रेम मैत्री- निजी मामलों में उत्साह रहेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. इच्छित सूचना मिलेगी. प्रियजनों का सहयोग रहेगा. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंध मधुर हांगे. बड़प्पन रखेंगे. परिजन प्रसन्न बने रहेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- शिक्षा संवार पाएगी. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी. चर्चा संवाद में सुखद रहेंगे. मनोबल संवरेगा.
शुभ अंक : 6 8 और 9
शुभ रंग : गहरा नीला
आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. गरीब की सहायता बढ़ाएं. धर्मस्थल पर जाएं. नवग्रह पूजन करें.