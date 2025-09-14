आज 14 सितंबर 2025 मकर राशिफल: बड़ा आर्थिक लाभ होगा, नवीन अवसर बनेंगे

मकर - मित्रों का साथ आर सहयोग पाएंगे.सीख सलाह पर फोकस होगा.व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा.नीति नियम निरंतरता रखेंगे.कामकाज अच्छा रहेगा.मित्रों के साथ सुखद पल बांटेंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.शुभ कार्यों में वृद्धि बनी रहेगी.सबसे तालमेल बेहतर रहेगा.सबका साथ समर्थन पाएंगे.भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा.संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा.ध्यान व योग अपनाएंगे.जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे.शि़क्षा गतिविधियां में उत्साह बनाए रहेंगे.
नौकरी व्यवसाय- करियर में सुधार आएगा.लाभ प्रभाव बेहतर बना रहेगा.नवीन अवसर बनेंगे.प्रलोभन में नहीं आएंगे.साहसिक प्रबंधन पर जोर रखेंगे.सकारात्मकता बनी रहेगी.व्यवस्था पर जोर होगा.
धन संपत्ति- लक्ष्य फोकस में रहेगा.सबको साथ लेकर चलेंगे.वरिष्ठों से सामंजस्य बनाएंगे.आर्थिक लाभ संवार पर बना रहेगा.सहज भाव से आगे बढ़ते रहेंगे.आर्थिक तेजी से इच्छित परिणाम साधेंगे.
प्रेम मैत्री- करीबियों से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएंगे.प्रेम प्रसंग सुखद बने रहेंगे.अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे.प्रियजनों की बात को ध्यान से सुनेंगे.संबंधां में सुधार बना रहेगा.वार्ता के अवसर बनेंगे.अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे.करीबियों पर भरोसा जीतेंगे.मन की बात साझा करेंगे.संबंधों का लाभ मिलेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- विविध अवसर बढ़ेंगे.समकक्ष सहयोगी होंगे.मामले लंबित न रखें.संवाद बनाए रखें.सजगता से कार्य करें.सेहत अच्छी रहेगी.खानपान आकर्षक रहेगा.
शुभ अंक : 5 और 8
शुभ रंग : रस्ट कलर
आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे फल मेवे व का प्रसाद बांटें.सात्विक रहें