आज 14 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: सक्रियता बनाए रखेंगे, करियर व्यापार में गति लाएंगे

मकर - कामकाजी गतिविधियों में अधिक प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगो. उद्यमिता को बढ़ावा देंगे. साझीदारी व संस्थागत गतिविधियों को बेहतर बनाए रखेंगे. संबंधों में घनिष्ठता आएगा. स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चां पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. योजनाओं को गति देंगे. वांछित सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे. हर क्षेत्र में रुटीन संवारेंगे. मेलजोल में सहज रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- अपेक्षित उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. वित्तीय लाभ में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्योंं में पहल बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता रखेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में गति लाएंगे.

धन संपत्ति- नेतृत्व के प्रयास तेज हेंगे. कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा. भूभि भवन एवं पूंजीगत मामले सकारात्मक रहेंगे. हितसंरक्षण पर जोर बना रहेगा. स्थायित्व पर बल रखेंगे. सहकारिता के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों को मधुरता बनाए रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी गतिविधियों में वृद्धि होगी. करीबियों पर भरोसा बढ़ेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता से आगे बढ़ेंगे. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी. सात्विकता बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 5 6 8 और 9

शुभ रंग : रस्टिक रेड

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जिम्मेदारी बनाए रहें.

