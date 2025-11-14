scorecardresearch
 

आज 14 नवंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले परिजनों से बनाकर सभी का आदर सम्मान रखेंगे, संकेतों के प्रति सजग रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 14 November 2025, Capricorn Horoscope Today: स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. संतुलन और सामंजस्य से आगे बढें. कामकाज में धैर्य दिखाएं. अपनों की सीख सलाह मानें. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. करियर कारोबार सामान्य रहेगा.

capricorn horoscope
मकर - लंच के बाद से सकारात्मक का स्तर बेहतर होगा. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान दें. अनुशासन पर जोर रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. संतुलन और सामंजस्य से आगे बढें. कामकाज में धैर्य दिखाएं. अपनों की सीख सलाह मानें. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. करियर कारोबार सामान्य रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. वाणी व्यवहार में सजगता बनाए रहेंगे. खानपान में सुधार आएगा. नीति नियमों पर भरोसा रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में उतावली न दिखाएं. उचित अवसर का इंतजार करें. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. बहस विवाद से बचें. विविध मामले नियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं. व्यर्थ के दखल से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखें. करियर व्यवसाय में सावधानी बढ़ाएं. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. जोखिम लेने से बचें. लक्ष्य पर फोकस रखें. पेशेवर संबंध संवारेंगे. ठगी में न आएं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को संवारने की कोशिश बढ़ाएंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर होगा. संबंधों का सम्मान करेंगे. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. परिजनों से बनाकर सभी का आदर सम्मान रखेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. अपनों की सहायता पाएंगे. प्रेम और विश्वास बल पाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक दोष दूर होंगे. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. लापरवाही न बरतें. आलस्य पर अंकुश रखें. स्वयं पर ध्यान दें. उत्साह मनोबल बना रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्रत संकल्प रखें. नियम पालन करें. तार्किक रहें.

