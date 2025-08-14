आज 14 अगस्त 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों का कामकाज अच्छा रहेगा, संसाधनों में वृद्धि होगी

मकर- करीबियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. प्रेम संबंधों का सम्मान करें. कार्य व्यापार में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. अपनों से जरूरी बात कहेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. निजी गतिविधियों में रुचि रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सहज बनें रहें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सफल होंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर होगा. लक्ष्य पाने में सुधार होगा.

धन संपत्ति- भवन वाहन के प्रयास गति लेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. घर में सुविधाएं बढ़ेंगी. लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. समय प्रबंधन व अनुशासन रखेंगे. बड़प्पन की सोच से काम लें. धैर्य न खोएं.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में साहस दिखाएंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखें. सहजता से आगे बढ़ेंगे. संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में पहल रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद छोडें़. घर से करीबी बढे़गी. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रियजनों का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजता बढ़ेगी. स्वयं फोकस रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. जांच नियमित बनाए रखें. बहस विवाद की स्थिति टालें. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 4 5 और 8

शुभ रंग: डीप रेड

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अहंकार से बचें.

