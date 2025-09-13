scorecardresearch
 

आज 13 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले निवेश में जोखिम न उठाएं, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 13 September 2025, Capricorn Horoscope Today: परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे.

capricorn horoscope
मकर - व्यक्तिगत संबंधों को संवारने की कोशिश होगी. आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. मित्रों संग समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. करीबी से मतभेद दूर होंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. मित्र बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संतुलित बना रहेगा. विविध कामकाजी गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. उत्साह से काम लेंगे. साझा प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. समकक्षों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन बनाकर रखेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक पक्ष उम्मीद के अनुरूप् होगा. पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा. वित्तीय कार्यों सक्रियता बनी रहेगी. जिम्मेदारों का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान में बढ़त बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को बल मिलेगा. भावनात्मक संबंधों को संवारेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाने में सफल रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. संकोच में कमी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सीख सलाह सहयोग रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. कार्यगति तेज रहेगी.

शुभ अंक: 4 और 8

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सद्भावना रखें.

---- समाप्त ----
