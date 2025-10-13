आज 13 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: चर्चा में सहज रहेंगे, नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएंगे

मकर - पेशेवर स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्टता पर जोर दें. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. अनुशासन से आगे बढ़ें. कला कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. कार्ययोजनाएं सामान्य रहेंगी. पेशेवरों से भेंट में सतर्कता रखेंगे. नियमितता व निरंतरता बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित स्थिति से बचेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. कर्मठता पर बल बनाए रहेंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें.

नौकरी व्यवसाय - सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्य व्यवसाय सधा हुआ रहेगा. परिस्थितियां मिश्रित परिणाम देंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. चर्चा में सहज रहेंगे. नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएंगे. मेहनत और लगन से सुधार पाएंगे.

धन संपत्ति- खर्च पर अंकुश बनाए रखें. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं. विरोधियों की सक्रियता रहेगी. अनुभवियों का साथ पाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. समय प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. लेनदेन में संकोच रहेगा.

प्रेम मैत्री- महत्व की बात कहने में सहजता बनाए रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. करीबियों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. सही समय का इंतजार करेंगे. आवश्यक भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों में बहकावे में नहीं आएं. जिद और अहंकार से बचें. अनजानों से दूरी रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें. नियंत्रण बढ़ाएं. नियम बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2 4 5 और 8

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. श्रमशील रहें.

