आज 13 नवंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों को प्राप्त होगी आवश्यक सूचना, आर्थिक लेनदेन में भूलचूक से बचें

मकर - समय सामान्य प्रभाव का बना हुआ है. सहजता से आगे बढ़ते रहें. नीति नियम निरंतरता पर जोर बनाए रखें. अपनों की बातों की ध्यान दें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. आकस्मिक परिणामों की संभावना है. घर में शुभ कार्य होंगे. अपनों के साथ विश्वास बनाए रखेंगे. सहजता धैर्य से आगे बढ़ेंगे. कानून के उल्लंघन से बचें. रिसर्च वर्क में रुचि दिखाएंगे. व्यवस्था में भरोसा रखें. विनम्रता से काम निकालें. व्यवस्था पर भरोसा रखें. निजी मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. लाभ साधारण रहेगा. सूझबूझ और सजगता पर बल दें. रुटीन मामलों पर फोकस रखें. पेशेवरों की स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी. सावधानी से काम आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में भूलचूक से बचें. संवाद में संकोच बना रहेगा. व्यवसाय साधरण फलकारी रहेगा. निर्णय लेने में उतावली न करें. आवश्यक जानकारियां जुटाएं. करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यवस्था पर जोर दें.

प्रेम मैत्री- आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. भावुकता में बात रखने से बचें. अपनों का साथ सुख सौख्य बढ़ाएगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. परिजनों की सीख सलाह से कार्य करें. संबंधों को महत्व देंगे. मित्र साथ रहेंगे. प्रेम में सहनशीलता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत संबंधी विषयों में ढिलाई न दिखाएं. संकेतों के प्रति सजग रहें. खानपान पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य पर दबाव बना रह सकता है. मनोबल बढ़ाकर रखें.

शुभ अंक : 4 6 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : भगवान विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जप तप व योग बनाए रखें. भ्रम से बचें.

