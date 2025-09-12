आज 12 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, आज के दिन करें ये खास उपाय

मकर - भावनात्मक विषयों में रुचि बनी रहेगी. अपनों की कमियों को अनदेखा करेंगे. प्रबंधकीय माामलों में संतुलन रखेंगे. अड़चनों का सूझबूझ से हल निकालेंगे. भेंट संवाद में धर्म सावधानी बरतेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ेंगे. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से करीबी बढे़गी. बड़ों की सुनें. मितभाषी बने रहें. निजता की भावना बल पाएगी. जिद और अंहकार से बचें. साथी सहयोग बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. विभिन्न मामलों में रुटीन संवारें. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. सहजता से आगे बढ़ते रहें. करियर व्यापार में जिम्मेदारों साथ रहेगा. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें.

धन संपत्ति- व्यक्तिगत खरीदी संभव है. भवन वाहन में रुचि रहेगी. प्रबंधन व व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम वार्ता में धैर्य का परिचय दें. वाणी व्यवहार में उतावलापन न दिखाएं. सभी से सामंजस्य रखें. भेंटवार्ता में पहल से बचें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें. धैर्य और बड़प्पन बनाए रखेंे. धैर्य न खोएं. अन्य पर विश्वास बनाए रखें. मित्रों से भेंट होगी. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस विवाद से बचें. व्यक्तिगत उपलब्धियांे पर ध्यान दें. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. मितभाषी रहें. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक: 6 8 और 9

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. स्वार्थ त्यागें.



---- समाप्त ----