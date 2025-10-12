आज 12 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: व्यवस्था मजबूत रखेंगे, योजनानुसार कार्य करेंगे

मकर - मेहनत लगन और सूझबूझ से उचित दिशा में बढ़त बनाए रहेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशील बने रहें. उधार के लेनदेन से बचें. तैयारी से आगे बढ़ें. तार्किकता और सूझबूझ बढ़ाएं. वादा वचन देने से बचें. नीतिगत मामलों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रह सकता है. पेशेवर रुटीन बनाए रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. खानपान की सात्विकता पर ध्यान दें. तार्किकता पर जोर दें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में रुटीन फालो करेंगे. विविध परिणाम मिलेजुले बने रहेंगे. नौकरीपेशा शुभकर स्थिति बनाए रखेंगे. अवरोधों को धैर्य से दूर करेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में सावधानी बनाए रखेंगे. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. चर्चा संवाद में शामिल होंगे. अनुशासन पर जोर बनाए रहेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे.

प्रेम मैत्री- अपना पक्ष सजगता से रखेंगे. सबके प्रति सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. रिश्तों में बात कहने में देरी न करें. निजी मामलों में स्पष्टता लाएं. अकारण की प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना संभव है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- योग प्राणायम की आदत बनाए रखें. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल उत्साह रखें. निरंतरता व परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

शुभ अंक : 4 और 8

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. नियम रखें.



