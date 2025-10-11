scorecardresearch
 

Feedback

आज 11 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: करियर व्यापार में ऊर्जा और उत्साह से भरेंगे, आज पहनें इस शुभ रंग के कपड़े

Aaj ka Makar Rashifal 11 October 2025, Capricorn Horoscope Today: कार्य व्यापार की गति अपेक्षा के अनुरूप रहेगी. पेशेवर सहजता बनाए रहेंगे. कामकाज संवार पाएगा. पेशेवर सक्रियता रखेंगे. विभिन्न कार्य गति लेंगे. करियर व्यापार में ऊर्जा और उत्साह से भरेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - मित्र सहयोगी बने रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर होगा. प्रतिभा और कला कौशल के प्रदर्शन से लाभ संवारने में आगे रहेंगे. बौद्धिक प्रयासों से सफलता पाएंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. अध्ययन अध्यापन में बेहतर रहेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होंगे. खर्च पर नियंत्रण रखेंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को आकर्षित करेंगे. समाज के सम्मानित जनों से प्रभावित होंगे. विभिन्न क्षेत्रों में मित्रों का समर्थन बनाए रखेंगे. प्रियजन सहयोगी रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार की गति अपेक्षा के अनुरूप रहेगी. पेशेवर सहजता बनाए रहेंगे. कामकाज संवार पाएगा. पेशेवर सक्रियता रखेंगे. विभिन्न कार्य गति लेंगे. करियर व्यापार में ऊर्जा और उत्साह से भरेंगे.

धन संपत्ति- प्रभावपूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे. कार्यविस्तार के प्रयास संवारेंगे. समकक्षों पर भरोसा बढे़गा. नियमों का पालन करेंगे. रुटीन बनाए रहेंगे. समय प्रबंधन पर फोकस बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.

सम्बंधित ख़बरें

करवा चौथ पर इच्छित लाभ संभव है. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे 
मकर: आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात होगी 
मेहनत का फल प्राप्त होगा, मन की चिंता दूर होगी 
मकर राशि वालों को प्राप्त होंगी आर्थिक उपलब्धियां, किसी कार्य में न दिखाएं जल्दबाजी 
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे 

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. समय लेकर भेंट को जाएंगे. बड़ों की आज्ञा व अनुसरण बढ़ाएंगे. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. मित्रता में मजबूती आएगी. प्रियजनों से भेंट के मौके बनेंगे. सबका भरोसा बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में सूझबूझ रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य साधेंगे. तेजी दिखाएंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 8

शुभ रंग : गहरा नीला

आज का उपाय : परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. पीपल पेड़ तले दीपक जलाएं. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement