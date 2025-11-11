आज 11 नवंबर 2025 मकर राशिफल: तालमेल बढ़ेगा, खुशियां बांटेंगे

मकर - साझा अनुबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. औद्योगिक प्रयासों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. जीवनसाथी उपलब्धि अर्जित करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. मित्र संबंधों में सफलता मिलेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. टीम भावना बढ़ाएंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. पेशेवरता पर जोर बनाए रहेंगे. सामूहिकता एवं सहकारिता में वृद्धि होगी. भूमि भवन और निर्माण के मामले पक्ष में बनेंगे.
नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्योंं में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. विविध आर्थिक मामले संतुलित रहेंगे. कारोबारी प्रयासों में यात्रा संभव है. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे. रणनीति को बेहतर बनाएंगे.
धन संपत्ति- महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे. लक्ष्य और बड़ा बनाने पर फोकस होगा. आर्थिक लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा. टीम वर्क में प्रभावी रहेंगे. लालच प्रलोभन में नहीं आएंगे. टीम भावना पर जोर होगा. नेतृत्व पर ध्यान देंगे.
प्रेम मैत्री- घर परिवार में खुख बढ़ेगा. निजी मामले मजबूत होंगे. प्रेम पक्ष पर जोर रखेंगे. संबंधों को ऊर्जा देंगे. रिश्तों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. सरलता सहजता से बात रखेंगे. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे. शुभ सूचना मिलेगीं. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा. खुशियां बांटेंगे. पहल करने का भाव रहेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में प्रभावी बने रहेंगे. खानपान सात्विक रहेगा. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. जीवनशैली संवार पर बनी रहेगी. आत्मविश्वास मनोबल बढ़ाएंगे. मितभाषी रहें.
शुभ अंक : 2 4 8 और 9
शुभ रंग : मडकलर
आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं.