आज 10 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: करवा चौथ पर इच्छित लाभ संभव है. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 10 October 2025, Capricorn Horoscope Today: व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. इच्छित लाभ संभव है. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. जिद में न आएं

capricorn horoscope
मकर- रुटीन पर फोकस बनाए रखेंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. शुभ समय को भुनाएंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. उचित अवसर भुनाएंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे. दोपहर से समय अधिक प्रभावशाली बनेगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक प्रबंधन संवरेगा. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यस्थल पर समय देंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों से मेलजोल में सहज रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे.

धन संपत्ति- करियर में सजग रहेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. इच्छित लाभ संभव है. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. जिद में न आएं

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ वातावरण में अनुकूलन बढ़ेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. जरूरतों को समझेंगे. प्रभावशाली रहेंगे. शुभचिंतकों से भेंट होगी. प्रेम के मामलों में सफल होंगे. प्रिय से मुलाकात अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कामकाज पर फोका बनाए रखेंगे. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. बड़ों का अनुसरण बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा करें. सीख सलाह बनाए रखें. स्वाध्याय पर जोर दें.

---- समाप्त ----
