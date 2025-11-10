scorecardresearch
 

आज 10 नवंबर 2025 मकर राशिफल: बेहतर प्रयास गति लेंगे, क्षमताएं बल पाएंगी

Aaj ka Makar Rashifal 10 November 2025, Capricorn Horoscope Today: व्यवस्था मजबूत होगी.सूझबूझ से बनाए रखेंगे.करियर व्यापार संवारेंगे.बड़प्पन रखेंगे.दाम्पत्य में शुभता सहजता बढ़ेगी.खानपान में सात्विकता रखें

capricorn horoscope
मकर - कामकाज सुधार पर बना रहेगा.पेशेवर लक्ष्य साधने में सफल होंगे.उद्योग व्यापार से जुड़े कार्योंं को पूरा करेंगे.सहकारिता और सहभागिता बढ़ाएंगे.साझेदारी के मामले पक्ष में बनेंगे.मित्र संबंधों में घनिष्ठता आएगी.महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे.प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.स्थायित्व को बल मिलेगा.व्यवस्था मजबूत होगी.सूझबूझ से बनाए रखेंगे.करियर व्यापार संवारेंगे.बड़प्पन रखेंगे.दाम्पत्य में शुभता सहजता बढ़ेगी.खानपान में सात्विकता रखें.नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे.उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा.कामकाज में उत्साह दिखाएंगे.साझीदारी में पहल बनाकर रखेंगे.स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे.कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- सूझबूझ व सहकारिता से आगे बढ़ेंगे.लेनदेन में प्रभावशाली रहेंगे.कार्यक्षेत्र में सबको साथ लेकर चलेंगे.बेहतर प्रयास गति लेंगे.क्षमताएं बल पाएंगी.लाभ में वृद्धि होगी.पेशेवरों की बात पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा.परिवार से जुड़े प्रभावशाली निर्णय ले पाएंगे.मन के विषयों में मजबूत बने रहेंगे.संबंध घनिष्ठ होंगे.प्रेम में सफलता पाएंगे.करीबियों का भरोसा जीतेंगे.सभी से तालमेल बना रहेगा.मित्र मददगार होंगे.अपनी बात कह सकेंगे.दाम्पत्य जीवन संवरेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी बनाए रखेंगे.टीम भावना से कार्य होंगे.उत्साहित रहेंगे.सेहत का ध्यान रखें.खानपान उम्दा होगा.उत्साह मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 8 और 9  

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय का जाप करें.जिम्मेदारियों को पूरा करें.प्रबंधन संवारें.

