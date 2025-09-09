आज 9 सितंबर 2025 मकर राशिफल: इच्छित परिणाम बनेंगे, लक्ष्य की ओर गति बढ़ेगी

मकर - सामाजिक उदेश्यों को पूरा करने में आगे बने रहेंगे. वाणिज्यिक कार्या में शुभता सहजता बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार पर फोकस रखेंगे. लक्ष्य साधने मे सफलता मिलेगी. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. विस्तार के विषयों पर जोर बनाए रहेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में उत्साह दिखाएंगे. सबकी मदद व सूझबूझ से कारोबार में बेहतर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में साहस पराक्रम दिखाएंगे. कार्यशैली प्रभावपूर्ण बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा.

धन संपत्ति- आर्थिक उत्कर्ष की राह बनेगी. व्यवसायिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. चहुंओर तेजी बनी रहेगी. जिम्मेदारों संपर्क संचार बेहतर रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. लक्ष्य की ओर गति बढ़ेगी. योजना से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात स्पष्टता से कह पाएंगे. स्वजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. प्रभावी प्रस्ताव प्राप्त होंगे. चर्चा संवाद में उत्साह बनाए रहेंगे. रिश्तों में रुचि रखेंगे. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. बंधुजन भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बंधुत्व बल पाएगा. संवेदनशीलता रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार आएगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान बढ़ाएं. धर्म कार्यों से जुडें. पहल रखें.

