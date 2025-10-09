scorecardresearch
 

आज 9 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों को प्राप्त होंगी आर्थिक उपलब्धियां, किसी कार्य में न दिखाएं जल्दबाजी

Aaj ka Makar Rashifal 9 October 2025, Capricorn Horoscope Today: संवेदनशीलता दिखाएंगे. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. विनय विवेक से काम लें. कामकाज के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

capricorn horoscope
मकर - घर के मामलों में अनावश्यक दखल देने की आदत का त्याग करें. अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. संवेदनशीलता दिखाएंगे. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. विनय विवेक से काम लें. कामकाज के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार पूर्ववत् रहेगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. विविध गतिविधि व रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें.

नौकरी व्यवसाय- रुटीन पर ध्यान देंगे. पेशेवर प्रयास बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. मितभाषी बने रहें. वाणिज्यिक प्रयासों में भावनात्मकता से बचें. जल्दबाजी न दिखाएं.

धन संपत्ति- वाहन क्रय कर सकते हैं. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. चतुराई से कार्य करेंगे. भौतिक वस्तुएं की प्राप्ति संभव है. जिम्मेदारों की सुनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में धैर्य का परिचय बनाए रखें. रिश्तों में उतावली से बचें. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद की स्थिति से टालें. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. अहं से बचें.

