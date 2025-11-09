scorecardresearch
 

Feedback

आज 9 नवंबर 2025 मकर राशिफल: लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे, सेवा संबंधी मामलों में गति आएगी

Aaj ka Makar Rashifal 9 November 2025, Capricorn Horoscope Today: संकीर्णता से मुक्त रहें. संकेतों के प्रति सजग रहें. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. सेहत से समझौता न करें. उत्साह से कार्य करेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. खानपान पर ध्यान देंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर- मेहनत और लगन से जरूरी कार्यों में गति बनाए रखेंगे. समकक्षों के सहयोग से कामकाज में राहें खुलेंगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरता और प्रबंधन संवरेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. आवश्यक चर्चा व संवाद में हिस्सा लेंगे. सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. कारोबारी संबंध संवार लेंगे. विरोधियों से सावधानी रखेंगे. लोभ और ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सेवा संबंधी मामलों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रहें. पेशेवर कार्यों को गति दें. बड़ों का आज्ञापालन रखें. लाभ एवं विस्तार बढ़त पर बना रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामले सफल रहेंगे.

धन संपत्ति- बजट की अनदेखी न करें. सूझबूझ व सहकार से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. कोर्ट कचहरी के मामलों से बचें. उधार के लेनदेन को टालें. अनजानों से दूर रहें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं.

सम्बंधित ख़बरें

मकर: आपके कार्य की सराहना होगी, परिवार में सुख बढ़ेगा 
मितभाषी रहेंगे, विनम्रता रखें 
स्वास्थ्य अच्छा होगा, अनुशासन बढ़ेगा 
मकर: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी 
मकर: किसी से मतभेद हो सकता है, धन के उधार लेनदेन से बचें 

प्रेम मैत्री- जिद जल्दबाजी और अहंकार से दूर रहें. भावुकता से बचें. बड़ों की सुनें. प्रियजनों को बात रखने का अवसर दें. तालमेल बनाकर आगे बढ़ें. करीबियों पर भरोसा बनाए रखेंगे. मन की बात साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवरेंगे. मित्रों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से कार्य करें. संकीर्णता से मुक्त हों. संकेतों के प्रति सजग रहें. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. सेहत से समझौता न करें. उत्साह से कार्य करेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. खानपान पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सेवाभाव बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement