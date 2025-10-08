आज 8 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों को इच्छित फलों की होगी प्राप्ति, करें इस मंत्र का जाप

मकर - इच्छित वस्तुओं की खरीदी संभव है. लाभ पर फोकस बना रहेगा. अपनों को अनदेखा न करेंगे. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में सहजता रहेगी. धैर्य से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखें. अनुभवियों से सीख सलाह रखें. सजगता से आगे बढें़गे. बड़प्पन से काम लेंगे. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखद चर्चा के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. घर परिवार में रुचि दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- नवीय योजनाओं से कार्य करें. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. सहकार बनाए रखेंगे. व्यापार में सहजता बनाए रहें. विविध विषयों में तेजी रखेंगे. उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा.

धन संपत्ति- निजी उपयोग के लिए वाहन क्रय कर सकते हैं. अनुबंधों में स्मार्टनेस दिखाएंगे. सोच विचारकर पक्ष रखेंगे. पहल करने से बचेंगे. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखद चर्चा के अवसर बनेंगे.

प्रेम मैत्री- आदर सम्मान बनाए रखेंगे. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम स्नेह बना रहेगा. प्रियजनों की भावनाओं को समझें. पूर्वाग्रह में आने से बचेंगे. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.

स्वास्थ्य मनोबल- पारिवारिक गतिविधियां को बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. अपनों से होगी. निजी प्रदर्शन संवरेगा. खानपान रुचिकर बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : धूसर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा घ्ज्ञ करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दानबढ़ाएं. त्याग भाव बढ़ाएं.

