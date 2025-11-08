scorecardresearch
 

आज 8 नवंबर 2025 मकर राशिफल: मितभाषी रहेंगे, विनम्रता रखें

Aaj ka Makar Rashifal 8 November 2025, Capricorn Horoscope Today: कार्यक्षमता रुटीन रहेगी. जल्द भरोसे की आदत से बचेंगे. स्वास्थ्य से समझौता न करें. रहन सहन आकर्षक बना रहेगा. धैर्य धर्म का पालन बनाए रखें.

capricorn horoscope
मकर- मित्रों के साथ सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते रहेंगे. उत्साह से कार्य करते रहेंगे. जरूरी कार्य लंबित रखने से बचें. लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. सेवा व्यवसाय से जुड़़े विषयों में गति आएगी. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. निजी जीवन में अनुशासन रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. कार्यक्षमता रुटीन रहेगी. जल्द भरोसे की आदत से बचेंगे. स्वास्थ्य से समझौता न करें. रहन सहन आकर्षक बना रहेगा. धैर्य धर्म का पालन बनाए रखें. मितभाषी रहें. विनम्रता रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में मिश्रित समय बना रहेगा. जोखिम उठाने व पहल पराक्रम की जल्दबाजी न करें. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. नीतिगत विषयों में स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. सफेदपोश ठगों से बचाव रखें.

धन संपत्ति-- आर्थिक विषयों में संतुलन बढ़ाएं. अतार्किक समझौते नहीं करें. प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें. सेवा व्यवसाय पर जोर रखें. महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रह सकते हैं. तार्किक की सोच से काम लें.

प्रेम मैत्री- मित्रगण सहयोगी बने रहेंगे. सहज संबंधों में मजबूती आएगी. प्रियजनों से भेंट बनाए रखेंगे. आवश्यक चर्चा के अवसर बनेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. संबंधों में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बना रहेगा. समय लेकर भेंट को जाएंगे. रिश्तों में बड़़प्पन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवार पाएगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. संकेतो के प्रति सजग रहेंगे. खानपान आकर्षक होगा. उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला
आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. पीपल पेड़ के तले दीपक जलाएं. नवग्रह पूजा करें.

