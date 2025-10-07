scorecardresearch
 

आज 7 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले प्राप्त करेंगे शुभ सूचना, संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 7 October 2025, Capricorn Horoscope Today: सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर होगा. वाणिज्यिक क्षेत्रां में अवसर बढ़ेंगे. सामाजिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

capricorn horoscope
मकर - सामाजिक गतिविधियों पर फोकस होगा. वाणिज्यिक विषय अपेक्षित बने रहेंगे. पंरपरागत कार्य व्यवसाय को विस्तार देंगे. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर होगा. वाणिज्यिक क्षेत्रां में अवसर बढ़ेंगे. सामाजिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाने पर जोर रखेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- इच्छित परिणामों से उत्साहित बने रहेंगे. कारोबारी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा. व्यवसायिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. करियर में कारोबार में बेहतर बने रहेंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.

धन संपत्ति- शुभ सूचना प्राप्त होगी. पेशेवरों का सहयोग बढे़गा. कामकाजी यात्रा हो सकती है. संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. आर्थिक प्रयास गति लेंगे. जिम्मेदारों भेंट बढ़ाएंगे. लाभ व प्रभाव बेहतर बना रहेगा. लक्ष्य साधेंगे.

प्रेम मैत्री- औरों से अपनी भावनाएं व्यक्त करने में सहज बने रहेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. बंधुजन भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. चर्चा संवाद में विनम्र रहेंगे. रिश्तों में रुचि रखेंगे. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बनी रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : अतुलित बल और बुद्धि के धनी  हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. जनकार्य करें.

