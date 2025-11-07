scorecardresearch
 

आज 7 नवंबर 2025 मकर राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा होगा, अनुशासन बढ़ेगा

Aaj ka Makar Rashifal 7 November 2025, Capricorn Horoscope Today: कार्योंं को गति देंगे. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. शुभ समय का लाभ उठाएं. प्रतिस्पर्धा में बेहतर का प्रयास बनाए रखेंगे.लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे

capricorn horoscope
मकर- व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा पर जोर बना रहेगा. कामकाजी लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. सफलता का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. कोमल भावनाओं को बल मिलेगा. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. फोकस बेहतर बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. कार्योंं को गति देंगे. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. शुभ समय का लाभ उठाएं. प्रतिस्पर्धा में बेहतर का प्रयास बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी. करियर व्यापार में वृद्धि होगी. आर्थिक विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवरता अपनाएंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं पर जोर देंगे. वादे पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सबल बना रहेगा. उन्नति की राह पर सहजता से बढेंगे. कामकाजी विस्तार के अवसर बनेंगे. चहुंओर शुभता से कार्य सधेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे. दीर्घकालीन लक्ष्यों को साधेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास और ऊर्जा बनी रहेगी. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रियजनों से रिश्ते मजबूत होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. नए लोगों से करीबी बनाएंगे. सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. जरूरतों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आज्ञा पालन बनाए रखें. बड़ों का अनुसरण बढ़ाएं. सामंजस्य और तेजी रखें. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. अनुशासन बढ़ेगा.
शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : नेवी ब्लू
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सीख सलाह बनाए रखें. स्वाध्याय बढ़ाएं.

