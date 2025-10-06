आज 6 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: शरद पूर्णिमा पर मकर राशि वाले पाएंगे शुभ सूचना, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

मकर - सामाजिक चर्चाओं में सक्रियता व समन्वय बनाएर रखेंगे. पंरपरागत कार्यव्यवसाय से जुड़ेंगे. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रशासनिक कार्यों को साधेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जीत का जज्बा बनाए रहेंगे. प्रयासों में तेजी आएगी. प्रबंधकीय मामले लाभप्रद बने रहेंगे. सहकार पर जोर होगा. वाणिज्यिक सफलता पाने में मदद मिलेगी. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसायिक अनुकूलन बना रहेगा. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा.

नौकरी व्यवसाय- सभी से संपर्क संवाद अच्छा रहेगा. पेशेवर प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. कामकाजी लक्ष्य पर फोकस रखें. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. करियर व्यापार सकारात्मक रहेगा.

धन संपत्ति- कामकाज सुधार पर रहेगा. कार्य़क्षेत्र में सबको साथ लेकर चलेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. साहसिक निर्णयो से सभी को प्रभावित करेंगे.

प्रेम मैत्री- भाईचारा बनाए रखेंगे. खुशियों को बढ़ावा देंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. घर में सामंजस्य बना रहेगा. सगे संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता बढ़ेगी. आपसी विश्वास बना रहेगा. साथी भरोसेमंद रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन रखेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 7 और 8

शुभ रंग लाल चंदन

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. धर्म कार्य से जुडें.

