आज 5 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी, श्रेष्ठ व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे

मकर - घर परिवार में खुशियों को बढ़ाएंगे. आसपास हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. चहुंओर सफलता पाएंगे. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा पर जोर बना रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. चहुंओर सुखकर वातावरण रहेगा. स्वजनों का आगमन खुशी बढ़ाएगा. उत्सव का माहौल बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पैतृक व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों को लेकर चलेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. कार्यों को तेजी लाएंगे. प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पाने में करीबियों का सहयोग होगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. साख सम्मान बढ़ेगा. श्रेष्ठ व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में अनुकूल माहौल बना रहेगा. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन पालन रखेंगे. संबंधों में उमंग उत्साह बना रहेगा. प्रियजनों को समय देंगे. अपनों को सहयोग बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख व प्रतिभा को बल मिलेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. मृदुभाषी रहें.

