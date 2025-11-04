आज 4 नवंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले बड़ों का आदर बनाए रखेंगे, धैर्य व अनुशासन बनाए रखें

मकर - बंधुत्व का भाव बढ़ा रहेगा. आपसी सहयोग सहकार बढ़त पाएगा. संपर्क संचार मजबूत होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा. संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सामाजिक मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसायिक मामले अनुकूल रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. साथी भरोसेमंद रहेंगे. सीमित दूरी की कामकाजी यात्राएं बन सकती हैं.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में जोखिम भरे फैसले लेने में जल्दबाजी से बचें. कारोबारी मामले साधारण बने रहेंगे. निर्णय लेने में संकोच दिखाएंगे. जल्दबाजी नहीं करें. धैर्य व अनुशासन बनाए रखें. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं.

धन संपत्ति- कारोबारी विषयों में धैर्य दिखाएं. निर्णय में जिद में न आएं. आर्थिक विषयों में लापरवाही न करें. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें. अनजान से सजग रहें. आकस्मिकता बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- सबसे मधुर व आकर्षक व्यवहार बनाए रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. घर परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. रक्त संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. मित्रों का साथ निभाएंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. विश्वास जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. फोकस बनाए रहेंगे. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें. मिष्ठान्न बांटें. सुंदरकांड व चालीसा पढ़ें. साहस रखें.

