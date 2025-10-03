आज 3 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले अपनों का भरोसा जीतेंगे, हिम्मत और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे

मकर - नए ढंग से चीजों को देखने व समझने में आगे रहेंगे. विविध प्रयासों पर जोर होगा. सृजन कार्यों में प्रभावी बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. परस्पर सहयोग की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. लंबित मामले पक्ष में बनेंगे. मितभाषी बने रहें. विविध विषयों में तेजी आएगी. विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. रचनात्मकता को बल मिलेगा. व्यवहार में मधुरता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- श्रेष्ठ कार्यों को बल देंगे. लक्ष्यों को पूरी हिम्मत और सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम रहेंगे. लाभ का प्रतिशत उछाल पर बना रहेगा. साहस से कार्य करेंगे. उचित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. प्रसिदिधी और बड़प्पन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. निर्णय लेने में सहजता दिखाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुखप्रद वातावरण रहेगा. प्रियजनों को सरप्राइज करेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ध्यान रखेंगे. मान सम्मान पर जोर देंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व से प्रभावित करेंगे. सौम्यता और भव्यता रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. इच्छित प्रस्ताव पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जोखिम के कार्य बनेंगे. साझेदारी की भावना बढ़ेगी. आशंकाएं दूर होंगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा. संतुलन सामंजस्य बढ़ेगा. निसंकोच सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक : 4 6 8 और 9

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. रुटीन संवारें.

