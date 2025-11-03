scorecardresearch
 

आज 3 नवंबर 2025 मकर राशिफल: लक्ष्य साधने में सफल हांगे, आय के स्त्रोत बढेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 3 November 2025, Capricorn Horoscope Today: निजी विषयों पर फोकस बढ़ेगा. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहें. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. प्रबंधन प्रशासन बेहतर रहेगा. अनुशासन बढ़ाएं.

capricorn horoscope
धनु - समय सामान्य बना रहेगा. परिवार का वातावरण सहज बनाए रखने का प्रयास रखें. वाणी व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. व्यवसाय में गति आएगी. भवन वाहन के मामलों में तेजी आएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. शुभ समय साझा करेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ेगा. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहें. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. प्रबंधन प्रशासन बेहतर रहेगा. अनुशासन बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. विविध गतिविधियां सहज रहेंगी. उद्योग व्यापार में धैर्य से काम लेंगे. पैतृक कार्य संवार लेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधने में सफल हांगे. आय के स्त्रोत बढेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों और धन संरक्षण पर ध्यान देंगे. कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे. आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी. धन संपदा के मामले बेहतर बनेंगे. रहन सहन में भव्यता रहेगी. कीमती भेंट मिल सकती है.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में समय देंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. करीबी बढ़ेगी. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. विनम्रता रखेंगे. बड़ों की सीख सलाह मानेंगे. संवेदनशील रहेंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी. भरोसा बनाए रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. बड़बोली से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- जल्दबाजी का त्याग करें. भावनाओं पर अंकुश बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. उत्साहित रहेंगे. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : भगवा
आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना और करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जप करें. योग ध्यान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

