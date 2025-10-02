scorecardresearch
 

आज 2 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों के कामकाजी रहेंगे बेहतर, रिश्तों में मजबूती बनाए रखेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 2 October 2025, Capricorn Horoscope Today: महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. कार्यविस्तार के प्रयास गति लेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. पैतृक व्यवसाय में अच्छा करेंगे. चहुंओर सफलता मिलेगी.

मकर - करियर व्यापार में नए ढंग के तौरतरीकों को प्राथमिकता देंगे. रचनात्मक सोच से काम लेंगे. वादे वचन निभाएंगे. नवीन विषयो में विविध प्रयास बल पाएंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान रखेंगे. व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. प्रभाविता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. कार्यविस्तार के प्रयास गति लेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. पैतृक व्यवसाय में अच्छा करेंगे. चहुंओर सफलता मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय- सृजनात्मक गतिविधियों में लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवर संबंधों में सुधार होगा. कामकाजी विषय बेहतर होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संकल्प वक्त पर पूरे करेंगे. कार्य व्यापार में शुभता रहेगी. वाणिज्यिक मामलों में रुझान बढ़ा रहेगा. व्यावसायिक कोशिशों में आगे बढ़ाएंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. भव्यता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में उत्साह और विश्वास बल पाएगा. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. सहनशील बने रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. रिश्तों में मजबूती बनाए रखेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे. कार्यों में आधुनिक विषयों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक : 2 3 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. हटकर सोचें.

TOPICS:

