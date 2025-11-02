scorecardresearch
 

आज 2 नवंबर 2025 मकर राशिफल: समकक्षों का साथ रहेगा, लेनदेन में जल्दबाजी से बचेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 2 November 2025, Capricorn Horoscope Today: मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. व्यवस्था को बल देंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. भव्यता बनाए रखेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.

मकर - सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. वाणिज्यिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. विविध प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक एवं पारिवारिक मामले पक्ष में रहेंंगे. परिवार में आनंद के क्षण निर्मित होंगे. भाई बंधुओं से खुशियों को साझा करेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. आवश्यक कार्योंं पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. व्यवस्था को बल देंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. भव्यता बनाए रखेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- सक्रियता और साहस से अपनी जगह बनाएंगे. कार्य प्रबंधन संवारेंगे. अधिकारियों का भरोसा जीतेंगे. कला कौशल का बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. लेनदेन में जल्दबाजी से बचेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक निर्णय लेने में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. सुरक्षा व्यवस्था पर जोर देंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएंगे. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. तेजी बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- भाई बंधुओं का सहयोग बढ़ा रहेगा. सूझबूझ से सबको प्रभावित करेंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी. प्रेम संबंधों में बेहतर रहेंगे. करीबियों से संवाद बढ़ाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. भेंट मुलाकात के अवसर भुनाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता व सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. कार्योंं में निरंतरता रखेंगे. तैयारी तेज होगी. उत्साह बढा रहेगा.

शुभ अंक : 2 4 और 8

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : सूर्य भगवान को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. आलस्य का त्याग करें.
 

---- समाप्त ----
