आज 1 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: पद प्रभाव बेहतर बने रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 1 October 2025, Capricorn Horoscope Today: सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. नवीन कार्योंं से जुड़ेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. सुखद सरप्राइज मिल सकती है. योजनानुसार कार्य बनाए रखेंगे.

मकर - सभी मामलों में तेज व सकारात्मक सुधारों से उत्साह बढ़ा रहेगा.लक्ष्य पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. आत्मविश्वास से बात रख पाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. रचनात्मक कार्य में रुचि रखेंगे. कारोबार के प्रति समर्पित बने रहेंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. नवीन कार्योंं से जुड़ेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. सुखद सरप्राइज मिल सकती है. योजनानुसार कार्य बनाए रखेंगे.यात्रा संभव है. बड़प्पन से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी प्रयासों में सुधार आएगा. पद प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा. प्रतिभा से सभी प्रभाव में रहेंगे. साख प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. आधुनिक मामले हितकर रहेंगे.

धन संपत्ति- जीत का प्रतिशत बढ़ेगा. लक्ष्य पर नजर बनी रहेगी. नियमों का पालन करेंगे. लाभ और बचत संवार पर रहेंग. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे.
निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सहयोग बढ़ा रहेगा. चर्चा संवाद में सहजता से रखेंगे. सबके लिए हितलाभ का भाव रहेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. सुख संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों को निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य व सूझबूझ रखेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. सेहत के अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्ति्व प्रभावी रहेगा. मनोबल रखेंगे.
शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. व्यवस्था संवारें.

