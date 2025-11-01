आज 1 नवंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले प्राप्त करेंगे इच्छित परिणाम, करें शनिदेव को इन चीजों का दान

मकर - करियर कारोबार में पहल रखेंगे. वाणी व्यवहार में भव्यता बढ़ेगी. घर परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. कुल कुटुम्बियों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. आनंद के अवसर बढ़ेंगे. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग बना रहेगा. चहुंओर शुभता के संचार रहेगा. स्मरणीय पल साझा करेंगे. भव्यता बढ़ेगी. धन संपत्ति के कार्यों से जुड़ेंगे. समता का भाव रखेंगे. अपनों को प्राथमिकता में रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उछाल बना रहेगा. कामकाज की तैयारी पर जोर देंगे. निरंतरता पर बनाए रखेंगे. वचन के पक्के बने रहेंगे. कारोबार में सहजता शुभता बढ़ेगी. स्पष्टता बढ़़ाएंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे.

धन संपत्ति- इच्छित परिणाम उत्साह बढ़ाएंगे. कीमती भेंट प्राप्त हो सकती है. परंपरागत मामलों पर फोकस बना रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. नियम अनुशासन बनाए रखेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. बचत पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. मन की बात सहजता से रखेंगे. भेंट भ्रमण के अवसर बनेंगे. संबंधियों का सहयोग रहेगा. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंध पक्ष में रहेंगे. प्रभाव बढ़ेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. वादा वचन निभाएंगे. व्रत संकल्प पर जोर रहेगा. बड़ी सोच से काम लेंगे. परिजनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 1 3 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. भगवान शिव के अंशावतार हनुमानजी की पूजा करें. कर्मफल देने वाले शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. भव्यता बढ़ाएं. मदद का भाव रखें.

