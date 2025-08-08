आज 08 अगस्त 2025 का मकर राशिफल (Capricorn Horoscope): मकर राशि वालों का मनोबल ऊंचा रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा

मकर - विभिन्न क्षेत्रों में शुभता रहेगी. बड़ों व जिम्मेदारों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. प्रतिभा का लाभ मिलेगा. रचनात्मक विषयों में रुचि लेंगे. अनोखे प्रयासों से जीवनस्तर उूंचा होगा. अपनों से तालमेल रखेंगे. सभी मामलों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मकता को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. नजदीकियों से तालमेल बढे़गा. संपर्क संवाद में सकारात्मकता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी विषय गति लेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संबंध बल पाएंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. निसंकोच बने रहेंगे.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : नेवी ब्लू

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. संरक्षण बढ़ाएं.



