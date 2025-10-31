Kark Tarot Rashifal 31 October 2025: कर्क राशि वालों को प्राप्त होंगे नए आर्थिक प्रस्ताव, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

कर्क (Cancer):-

Cards:- Ten of wands

परिवार के मुखिया के अचानक से अपनी सभी जिम्मेदारियां से मुकरने के कारण आपको इन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ सकता हैं. इस समय कार्य की अधिकता के कारण आप परिवार के प्रति उदासीन से हो सकते हैं. जिस कारण आप खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं. कार्य क्षेत्र में किसी परियोजना की जिम्मेदारी आपको सौंप जा सकती है. अचानक से मिली इन जिम्मेदारियां को पूर्ण सावधानी और धैर्य के साथ आपको पूरा करना पड़ सकता है. स्थिति कुछ ऐसी निर्मित हो सकती हैं. कि आप को इस परियोजना को हर हाल में उसकी अपेक्षित सफलता तक ले जाना ही पड़ेगा. चाहे आपको कितनी भी चुनौतियां या मुसीबत का सामना ही क्यूँ न करना पड़े. इस परियोजना के चलते आपकी व्यस्तता और अधिक बढ़ सकती है. परिवार में किसी के विवाह की बात लंबे समय से चली आ रही है. आप कुछ ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं. जो सभी परिजनों की सहमति प्राप्त करेंगे. इन प्रस्तावों में से सही प्रस्ताव का चयन करआप इस विवाह की तैयारी कर सकते हैं. यह समय आपको आपके कार्यों में धैर्य और सावधानी बनाए रखने के चेतावनी देता है. यदि आप जरा से भी असावधान हुए, तो बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती हैं . यह दुर्घटना आपके पारिवारिक जीवन या व्यावसायिक जीवन कहीं भी घटित हो सकती है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य समस्या छोटी हो या बड़ी उसको लेकर लापरवाही ना करें. सही समय पर सही उपचार समस्या को जड़ से खत्म कर देगा.

आर्थिक स्थिति: किसी से काफी समय पहले लिया गया कर्ज अब चुकाने की स्थिति बन सकती है. आप अपनी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार महसूस कर रहे हैं.

रिश्ते: बहन के विवाह को लेकर काफी परेशान हो सकते हैं. अधिक उम्र होने के कारण सही जीवनसाथी का मिलना थोड़ा परेशानी भरा हो रहा है.

