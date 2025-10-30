scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 30 October 2025: कर्क राशि वाले प्राप्त होगी पदोन्नति, जीवनसाथी का मिलेगा साथ

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 30 October 2025: लोगों की सहायता करते रहना और जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े होने की आदत आपको कई बार परेशानियों से बचाती आई है.  यह समय जीवन में कुछ नए बदलाव लाने का है.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Judgement 

आप ऐसा महसूस कर सकते हैं.  कि जैसे कुछ आंतरिक शक्तियां आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रही हैं. इस बात से आपको सुख की अनुभूति होगी और मन प्रफुल्लित होगा.  कार्य क्षेत्र में इस समय काफी कुछ बदलाव होते नजर आ रहे हैं.  कुछ लोगों को पदोन्नति करके किसी अन्य विभाग में भेजने की बात हो सकती है. इस बात से आप थोड़े परेशान होंगे.  आपको इस बात की चिंता सता सकती हैं. कि कहीं इस सूची में आपका भी नाम शामिल न हो.  जल्द ही आपको पता चलेगा, कि आपकी पदोन्नति के बाद आपको इसी विभाग में रखा जा रहा है.  यह आपके अच्छे व्यवहार और कार्य कुशलता के कारण संभव हो सका हैं.  लोगों की सहायता करते रहना और जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े होने की आदत आपको कई बार परेशानियों से बचाती आई है.  यह समय जीवन में कुछ नए बदलाव लाने का है. जीवनसाथी के साथ कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा रख रहे हैं.  जल्द ही कार्य योजना को पूरा करके कुछ समय अवकाश लेने की बात आप उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं.  इस समय का उपयोग आप अपने परिजनों के साथ वक्त बिताने में करेंगे. आप अपने मित्रों के साथ मिलकर समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करने की योजना बना सकते हैं.  जो गरीब और असहाय लोगों की भलाई के लिए हो.  इसके लिए सभी लोग मिलजुल कर धन की व्यवस्था कर सकते हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी सही समय पर किया गया उपचार आपको उसे समस्या से राहत दे सकता हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वाले पैसों का आज न करें लेनदेन, धैर्य बनाएं रखें 
वृषभ राशि वालों के साथ घटीत होंगी शुभ घटनाएं, बीतेगा ऐसा दिन 
मेष वालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा, कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी 
मीन राशि वाले सभी कार्यों में पाएंगे सफलता, दूसरों के व्यवहार से हो सकती है परेशानी 
कुंभ राशि वाले प्राप्त किए हुए धन से खरीदेंगे नया वाहन, नकारात्मक विचारों से रहें दूर 

आर्थिक स्थिति: अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा ऐसे कार्यों के लिए निकल सकते हैं.  जो लोगों की भलाई के लिए होगा.  

रिश्ते: बार-बार किसी रिश्ते में यदि सुधार की जरूरत पड़ रही है.  तो बेहतर है कि उसे रिश्ते को खत्म ही कर दिया जाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement