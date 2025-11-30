scorecardresearch
 
Kark Tarot Rashifal 30 November 2025: नई शुरुआत और खुशी से भरा दिन

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 30 November 2025: नए रिश्ते, नए अवसर और शुभ घटनाओं का योग बन रहा है. नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण संभव है, प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा.

cancer horoscope
कर्क (Cancer):-

Cards:- Ace of Cups 

ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकते हैं. नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है.जीवन में कुछ निर्णयात्मक मोड आ सकते हैं.जिससे जीवन में परेशानी अनुभव होगी. प्रतिकूल परिस्थितियों की समाप्ति हो सकती है. नौकरी में स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है. नई जगह पर किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. संतान की प्राप्ति हो सकती है. मित्र या किसी करीबी व्यक्ति के विवाह में शामिल हो सकते हैं. अतीत की कुछ बातें छुपाने का प्रयास कर सकते हैं.अतीत से आया कोई व्यक्ति आपके राज परिवार के सामने रख सकता है. नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है.किसी बाहरी व्यक्ति की बातों के चलते जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों को प्रभावित न होने दे.सामने वालों की बातों को अनसुनाकर उनकी सच्चाई जानने का प्रयास करें. सच का साथ दे.किसी बात में बिना सच्चाई जाने प्रतिक्रिया ना दे.

स्वास्थ्य: अपने दिनचर्या को नियमित बनाने का प्रयास करे. समय पर सभी कार्य करें.

आर्थिक स्थिति: यदि आप किसी बड़े धन निवेश की सोच रखे हुए हैं.तो आवश्यक जानकारी अवश्य लें.

रिश्ते: कभी-कभी रिश्तों में हुई खटपट सामने वाले का महत्व समझा सकती है. रिश्तों को संभाल कर रखें.

 

