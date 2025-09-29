Kark Tarot Rashifal 29 September 2025: नया काम शुरू कर सकते हैं, दांत दर्द से परेशान रह सकते हैं

कर्क (Cancer):-

Cards: Ace of wands

यदि आप सकारात्मक भाव से नए कार्य की शुभारंभ करेंगे. तो आप जल्दी उस कार्य को सफल होते हुए देखेंगे. इस समय आप किसी लंबी आनंदमय मयात्रा की योजना बना सकते हैं.जो आपको कार्य की अधिकता के तनाव से निजात दे सके.हो सकता हैं, कि यात्रा पर आप जहां भी जाएं. वहां आपको कोई महत्वपूर्ण अवसर हाथ लगे. एक रोमांचक चुनौती का भी आरंभ हो सकता है.इस समय आप किसी नए काम में इतनी रुचि ले सकते हैं. कि आप अपने पुराने काम को छोड़कर नए काम को शुरू करने पर विचार करें. इस समय आपके दृष्टिकोण में बदलाव हो सकता है.अब जो अवसर आपको प्राप्त होंगे. वह आपकी उन्नति के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे.आप अपने परिश्रम सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करने की पूरा कोशिश कर सकते हैं.जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है.विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव मिलते नजर आएंगे.विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. इस समय आप थोड़े सावधान रहें.किसी स्थिति में आप इतने बेखबर ना हो जाए.कि अच्छे अवसर हाथ से ही निकल जाए. कुछ जिज्ञासा भी आपको सबक दे सकती हैं. इसके चलते आपको थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ सकता हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: दांत में दर्द को लेकर उसे समय से परेशान चल आ रहे हैं.अभी तक घरेलू उपचारों से ही राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं.पर अब चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता पड़ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: बिना लिखा पढ़ी के किसी को उधार देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है.ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करें.

रिश्ते: अपने भविष्य के लिए एक नए घर को खरीदने की योजना बना रहे हैं.परिजनों से इस विषय में बात कर सकते हैं.

---- समाप्त ----