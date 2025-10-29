scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 29 October 2025: कर्क राशि वाले कार्यक्षेत्र पर लोगों का मिलेगा साथ, मिल सकता है संपत्ति में हिस्सा

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 29 October 2025: इस समय आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है. अभी तक के कार्यों में प्राप्त सफलता के चलते अहंकार और घमंड को आपने अपने विचारों में भर लिया है.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Six of cups

कार्य क्षेत्र में आई किसी ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं. जिसको सुलझाने में आपको अपने कार्य क्षेत्र से बाहर के कुछ लोगों का सहयोग लेना पड़ सकता हैं.  ऐसी स्थिति में आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं है.  कि सामने वाला आपके साथ इस कार्य को पूरा करने में सहयोग करेगा भी या नहीं. अपने इस पूर्वाग्रह को दरकिनार करके आप सामने वाले के साथ इस बात पर विचार विमर्श कर सकते हैं.  यदि आप अपने व्यवहार में सरलता और सहजता बनाए रखेंगे.  तो सामने वाला आपके साथ सहयोग करने को राजी हो जाएगा.  इस समय आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है. अभी तक के कार्यों में प्राप्त सफलता के चलते अहंकार और घमंड को आपने अपने विचारों में भर लिया है.  सामने वाले को अपने से कमतर अकाने की गलती ना करें. हो सकता हैं, कि वह काबिलियत और योग्यता में आपसे भी सर्वश्रेष्ठ हो. अतः विचारों की सकारात्मक और व्यवहार में नमी आपको आपके कार्यों में सफल बना पाएंगी. आपके ननिहाल पक्ष से किसी ऐसी महिला से आपको कुछ उपहार मिल सकते हैं.  जो काफी बड़ी बुजुर्ग हो. ये भी संभव हैं, कि आपको संपत्ति का कोई हिस्सा भी प्राप्त हो जाएं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन चलाते समय अपने सिर का बचाव करें. एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनती नजर आ रही हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वालों के जीवन पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव, प्राप्त हो सकता है धन 
वृषभ राशि वालों के व्यवसायिक जीवन पर पड़ेगा प्रभाव, ऑफिस में होगा फायदा 
मेष राशि वालों कार्यों में उत्पन्न हो सकती है समस्या, सेहत का रखना होगा ख्याल 
मीन राशि वालों को मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल 
कुंभ राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, प्राप्त होगी कोई नई उपलब्धि 

आर्थिक स्थिति: अपनी छोटी-छोटी जमा पूंजियों से प्राप्त धन को एक ऐसी योजना में निवेशित करने पर विचार कर सकते हैं. जिसमें की मुनाफा अधिक होने की संभावना है. 

रिश्ते: कभी भी किसी से उसकी स्थिति जाने बिना कड़वे बोल न बोले.  हो सकता हैं, कि सामने वाला किसी बात से बहुत ज्यादा दु:खी हो.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement