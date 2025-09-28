Kark Tarot Rashifal 28 September 2025: कर्क राशि वालों को हो सकता है नुकसान, लापरवाही से बचें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Seven of swords

अपने चालाकीपूर्ण व्यवहार के चलते कार्य क्षेत्र में अपनी अच्छी खासी पहचान बन चुके हैं किसी भी सहयोगी को मदद की आवश्यकता होती है. तो आप उसके लिए तत्पर रहते हैं. इन सबके बावजूद कार्यों को शीघ्रता पूर्ण पूरा करने के लिए आप कई बार अनैतिक साधनों का उपयोग करते हैं. जो कि आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है. कुछ ऐसे लोगों के साथ आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं. जिनका अतीत बहुत अच्छा नहीं है पूर्व कभी किसी व्यक्ति को काफी बड़ा नुकसान उनके द्वारा पहुंचा जा चुका है. ऐसी सूचना आपको मिल सकती है. इन लोगों की संगत से दूर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. इस समय किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह ली जा सकती हैं. जो आपको इस दुविधा से बाहर निकलें. आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए और आपको कोई बड़ा नुकसान भी ना हो. लोगों की बातें अपने ऊपर इतनी हावी न होने दें. कि खुद की सोच ही समाप्त हो जाएं. यदि कोई बार-बार किसी भी कार्य को जबरदस्ती से ना करें. यदि आप थोड़ा साहस दिखाएंगे. तो पाएंगे कि कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं है. जितना की आप सोच रहे हैं. इससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा.

Advertisement

स्वास्थ्य: तेज गति से गाड़ी चलाने के चक्कर में पैरों में चोट लग गई है. इसके चलते चलने फिरने में काफी परेशानी अनुभव कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने और ज्यादा पैसे कमाने की चाह में गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हैं. जल्दबाजी के चक्कर में गलत कार्य का सहारा ना ले.

रिश्ते:आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों पर विश्वास ना करें. सामने वाले को परख कर ही आगे बढ़े.

---- समाप्त ----