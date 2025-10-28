scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 28 October 2025: कर्क राशि वालों के अधूरे कार्य होंगे पूरे, प्राप्त होगी अच्छी नौकरी

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 28 October 2025: काफी कुछ सफलता हासिल करने के बाद भी आप कुछ कमी महसूस कर सकते हैं.  आपके मन को वह संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाई हैं. जिसकी कि आप अपेक्षा करते आए हैं.  यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं.

cancer horoscope
कर्क (Cancer):-
Cards:- Queen of cups

अब तक आपके कार्यों में जो भी बाधाएं और अवरोध उपस्थित हो रहे थे.  अब आप अपने स्वविवेक से उन पर विजय हासिल कर सकते हैं.  यह समय आपके लिए अनुकूलता लेकर आया है.  कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी योजनाओं का या विचारों का विरोध करते आए हैं.  जिस कारण कई बार आपकी योजनाएं पूर्णता सफल नहीं हुई है.  इस समय वह लोग आपके साथ आ सकते हैं. और साथ ही उनके मदद से आप अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कर पाएंगे.  काफी कुछ सफलता हासिल करने के बाद भी आप कुछ कमी महसूस कर सकते हैं.  आपके मन को वह संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाई हैं. जिसकी कि आप अपेक्षा करते आए हैं.  यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं.  तो कोई महिला, जो आपकी मित्र या परिजन हो सकती हैं.  कि सहायता से आप जल्द ही एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे. इस समय किसी ऐसी महिला से वाद विवाद हो जाएं. जो काफी झगड़ालू स्वभाव की हो.  जिसके चलते आपको काफी कुछ सहन करना पड़ेगा.  कोशिश करें कि किसी के भी साथ व्यर्थ में ना उलझे. अपने व्यर्थ के खर्चो में नियंत्रण रखें.  इस समय अपने नए घर को सजाने के लिए आप काफी कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं.  किसी के विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. इस प्रस्ताव पर अच्छे से विचार कर आप लोग अपनी सहमति दे सकते हैं. 

स्वास्थ्य: अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को संभालने के लिए आप सुबह की सैर शुरू कर सकते हैं. साथ ही खान-पान में परहेज भी करेंगे. 

आर्थिक स्थिति: काफी समय पूर्व किसी योजना में थोड़ी सी धनराशि निवेशित की होगी. जो आप अच्छे प्रतिफल के रूप में वापस मिलने की उम्मीद हो रही हैं. 

रिश्ते: अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलने का प्रयास कर रहे हैं इस समय इस कार्य में थोड़ी बाधाएं आ रही हैं. 

