Kark Tarot Rashifal 28 November 2025: जिम्मेदारियां आ सकती हैं, गलत फैसला न करें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Eight of wands

कुछ नए बदलाव कार्य क्षेत्र में आ सकते है.किसी नए अधिकारी के आगमन से हर्षौल्लास हो सकता है.पूर्व में किए गए कार्य दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं.आपके पक्ष में सब कुछ बेहतर होता नजर आ रहा हैं.इस समय आप अच्छी खबर सुनने के लिए तैयार रहें.सब कुछ बेहतर होने की स्थिति में सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती हैं.अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें. किसी कार्य के चलते विदेश भी जाना पड़ सकता हैं.कार्यों में देरी और लापरवाही न करें.अचानक से किसी पारिवारिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं.जल्दबाजी में गलत फैसला न करें. बाद में परिणाम से दु:ख उठाना पड़ सकता हैं.

सावधानी पूर्वक सोच समझ कर फैसले लें.अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी ताकत और ऊर्जा का दुरुपयोग ना करें.क्रोध पर काबू करें.किसी मित्र से कार्य को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते है.संतान की शिक्षा से उत्साहित होंगे.किसी अच्छे संस्थान में दाखिले की कोशिश कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान खानपान का ध्यान रखें.थोड़ा सा व्यायाम स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता हैं.

आर्थिक स्थिति:आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं.सही निर्णय अच्छा लाभ कर सकता है.

रिश्ते: प्रिय से विवाद हो सकता है.सामने वाले की जिद्द आपको परेशान कर सकती हैं.

---- समाप्त ----