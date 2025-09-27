Kark Tarot Rashifal 27 September 2025: कर्क राशि वालों को मिल सकता है धोखा, लेनदेन से बचें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Ten of swords

कार्य क्षेत्र में चल रही कठिन परिस्थितियों से बाहर आने की कोशिश अभी तक कामयाबी तक नहीं ले जा पा रही है. बार-बार प्रयास करने के बाद भी सफलता अभी दूर तक नजर नहीं आ रही है. किसी व्यक्ति द्वारा आपके कार्य में लगातार विघ्न उत्पन्न करने की अफवाह अचानक से कार्य क्षेत्र में फैल सकती है. सामने वाला व्यक्ति आपका काफी करीबी सहयोगी हो सकता है. इस बात को सुनकर आप सकते में आ सकते हैं. आप इस अनुभव कर सकते है. कि किसी ने आपकी पीठ के पीछे हमला किया है. और इस हमले के लिए आप अभी तैयार नहीं थे.

इन सबके बावजूद इस स्थिति का सामना करेंगे. उच्च अधिकारी से स्थानांतरण की बात कर सकते हैं. जल्द ही आपको पदोन्नति के साथ स्थानांतरण मिल सकता है. नई जगह पर जाकर पुरानी यादों से दूर रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे. हो सकता हैं, कि इस धोखे के चलते आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो जाए. अपने इरादों में मजबूती लाएं.

Advertisement

स्वास्थ्य: यात्राओं के दौरान जगह-जगह के खानपान के बदलने से पाचन संबंधी काफी समस्याएं हो सकती है. इस समय चिकित्सा कुछ चीजों का परहेज करने की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति:किसी को पैसा उधार देते समय लिखा पड़ी अवश्य करें सकता है. सामने वाले से आपके करीबी संबंध होने के कारण आप उनसे पैसों का तकाजा न कर पाए.

रिश्ते: बहन की ससुराल में दखलंदाजी ना करें. कई बार परिवारों में जो दिखता है स्थिति वह नहीं होती है.

---- समाप्त ----