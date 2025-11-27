Kark Tarot Rashifal 27 November 2025: कार्यक्षेत्र में जवाबदेही बढ़ सकती है, संपत्ति के मामले में बड़ा कदम उठाएंगे

कर्क (Cancer):-

Cards:- Eight of cups

पूर्व में मिली कार्यों की असफलताओं से काफी कुछ सबक मिल सकते हैं. इस समय भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना आपको आर्थिक संकट में डाल सकता है. अपने कार्य में आ रही परेशानियों के चलते कुछ समय कार्य क्षेत्र से दूर जा सकते हैं. उच्च अधिकारी से अपने स्थानांतरण की बात कर सकते है. किसी महत्वकांक्षा के पूरे होने की संभावना बन रही है.

कार्य क्षेत्र में नई परियोजना की जिम्मेदारी मिलने से जवाबदारी बढ़ सकती है. इस समय किसी संपत्ति को खरीदनी या बेचने पर विचार विमर्श कर सकते हैं. हो सकता है कि व्यवसाय में साझेदार के साथ पैसों के हेर फेर को लेकर मन में खटास आ जाएं. किसी भी तरह का बदलाव इस समय आपको परेशान कर सकता है. भाग्योदय के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. अपने स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं.

कुछ समय से शेयर बाजार के किसी अनुभवी व्यक्ति से इस कार्य को सीखने का प्रयास कर रहे हैं सामने वाले के अनुभव आपको धीरे-धीरे शेयर बाजार में निपुणता दे सकते हैं. धैर्य, शांति और संयम आपको आने वाली परेशानियों से अपने कार्यों को पूरा कीजिए.

---- समाप्त ----