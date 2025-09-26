Kark Tarot Rashifal 26 September 2025: कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जल्दबाजी से बचें

कर्क( Cancer):-

Cards:-Nine of Cups

कार्य की सफलता और अच्छा आर्थिक लाभ आपके व्यवहार में अहंकार और दंभ को ला सकता हैं. जिसके चलते आप कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे. परिवार के कुछ करीबी रिश्ते आपके व्यवहार के चलते कुछ गलतफ़हमियां उत्पन्न हो सकती हैं. अब यह आपका प्रयास होना चाहिए कि इन गलतफहमियों को दूर कर रिश्तो को मजबूत बनाने का सोचा जाए. अभी तक आपने अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत कठिन परिश्रम किए हैं. और उसके अच्छे प्रतिफल भी आपको प्राप्त होते आए हैं. जल्द ही अभी ऐसी इच्छा को पूरी होने की संभावना बन रही है. जिसकी कामना आपको काफी लंबे समय से थी. और आप यह मान बैठे थे, कि इस इच्छा को पूरा करना संभव जान पड़ता है. ईश्वर की कृपा और आपके अच्छे कर्मों के प्रतिफल स्वरूप जल्द ही आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. एक बात का जरूर ध्यान रखें कि व्यवहार की नम्रता और सरलता लोगों में आपको लोकप्रिय बनाएंगे. अन्यथा आपके अपने भी धीरे-धीरे आपसे दूर होने लगेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य:किसी गलत पौधे के छू लेने के कारण आपको त्वचा में काफी खुजली होने लग सकती है. चिकित्सक ने आपको एलर्जी की जांच कर कर सही कारण पता करने की सलाह दी है.

आर्थिक स्थिति: जल्द ही किसी बड़ी परियोजना में आर्थिक निवेश कर सकते हैं. यह परियोजना सरकारी कार्यों से संबंधित एक अच्छी लाभदायक परियोजना हो सकती है.

रिश्ते:मामा मामी के घर किसी मांगलिक कार्य में अपनी उपस्थिति दर्शा सकते हैं . इस समय अपने सभी भाई बहनों से मिलनेका उत्साह देखने से ही बनता है.

---- समाप्त ----